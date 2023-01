Gli Usa spingono sull’Ucraina | pronti aiuti militari per 2 | 5 miliardi | anche i corazzati da combattimento Bradley

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La Cnn ha svelato, citando fonti a conoscenza della materia, che gli Stati Uniti sonoa varare un pacchetto diper l’Ucraina del valore totale di circa 2,5di dollari. E tra le armi in dotazione sarebbero inclusi – per la prima volta – i veicoli daruotati Stryker. Il pacchetto non è ancora finalizzato, ha precisato una delle fonti, ma potrebbe esserlo prima della fine della settimana. Si tratta di uno dei più sostanziosi contributi annunciati dall’inizio della guerra lo scorso febbraio, secondo una fonte, ed includerebbe mezzida, battezzato così in onore del generale della seconda guerra mondiale, Omar, che portano ...