Gli indizi e gli errori che hanno portato alla cattura di Messina Denaro

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 19 gennaio 2023) «Chi pensa a trattative segrete o addirittura a una consegna concordata umilia gli investigatori e i magistrati che per annilavorato giorno e notte perre Matteo». Il generale dei carabinieri Pasquale Angelosanto, il comandante del Ros che con i suoi uomini ha arrestato il boss della mafia ricercato da trent’anni, nell’intervista che rilascia al Corriere non appare affatto colpito dai sospetti chesegnato l’operazione di Palermo. «Non è un caso se il procuratore Maurizio De Lucia ha parlato di “borghesia mafiosa”. La rete che lo ha protetto è molto stretta. E non dimentichiamoci che svariate volte, in tutti questi anni, siamo stati vicinissimie poi siamo stati beffati o traditi», dice. «La storia è segnata da politici, ...