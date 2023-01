Giustizia | Serracchiani | ' primi 3 Nordio contraddittori | preoccupati per il 4'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "1,2 e3. Il primo dice che i mafiosi non parlano al telefono, ma alla prova dei fatti Matteo Messina Denaro è stato arrestato con due telefoni in tasca. Il secondo dice che i mafiosi non parlano al telefono dei loro reati, eppure Matteo Messina Denaro è stato arrestato proprio per quanto emerso dalle intercettazioni. Il terzooggi alla Camera dice che poiché i mafiosi parlano al telefono anche dei loro reati, ma più frequentemente di altri reati, sostiene che le intercettazioni si faranno anche per quei reati satellite a quelli di natura mafiosa. Attendiamo di capire dal4 cosa intende dire. Un po', per la verità". Così Debora, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

'Mai più bambini in carcere. Tra i rimpianti più gravi della scorsa legislatura la mancata approvazione della Legge Siani. Oggi grazie all'iniziativa di Debora Serracchiani e tutto il Pd la Camera approva la deliberazione d'urgenza. I bambini che crescono in una cella non possono più aspettare'. Lo scrive su twitter Andrea Casu deputato e segretario romano ... Lo dichiara la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani (prima firmataria della pdl). Giustizia: Serracchiani, 'ok urgenza a pdl detenute madri, mai più ... Montecitorio dà il via libera a una corsia preferenziale per far uscire dagli istituti di pena i figli delle madri detenute ...