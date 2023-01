(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Le parole disono una boccata d'aria fresca dopo anni dilismo. Ridanno dignità alla politica e allastessa. Da avvocato, da senatore, da cittadino non posso che dire: avanti, Ministro! Siamo al suo!". Lo scrive su Twitter Francesco, deputato di Italia Viva.

La Svolta

Per i comitato dei parenti si tratta di un 'viaggio trae ricordo. Tra rabbia e dolore ... il receptionist Alessandro Riccetti (33 anni) di Terni; il receptionist Emanuele(32 ..."Una giornata intensa trae verità fino a completarla, nell'ora esatta della valanga (16,... Nelle foto da sinistra Marco Tanda ed EmanueleA Rigopiano tra le vittime c'erano Marco ... Ultimo'ora: Giustizia: Bonifazi (Iv), 'al fianco di Nordio' Ridanno dignità alla politica e alla giustizia stessa. Da avvocato, da senatore, da cittadino non posso che dire: avanti, Ministro! Siamo al suo fianco!”. Lo scrive su Twitter Francesco Bonifazi, ...Era il 18 gennaio del 2017 quando una valanga distrusse l’hotel di Farindola spezzando 29 vite. Sono trascorsi 6 anni, molto dolore e tante udienze per i familiari che cercano giustizia. E oggi divers ...