Giulia Salemi pronta a sbarcare a Sanremo 2023? Ecco cosa le avrebbe chiesto di fare Amadeus

Leggi su isaechia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dopo la presenza fissa nello studio della settima edizione del Grande Fratello Vip, la carriera diè in continua ascesa. La giovane influencer di origine persiana dopo il terzo posto a Miss Italia nel 2014 non si è più fermata. La sua partecipazione come concorrente al reality show condotto da Alfonso Signorini le ha aperto le porte della televisione italiana. Stando agli ultimi rumor trapelati dal settimanale Diva & Donna, lasarebbea calcare anche la passerella del teatro Ariston del Festival di! Come riportato da Gossipetv.com, l’ex Vippona sarebbe in trattativa conper un’ospitata: Stando ad un gossip riportato dal settimanale Diva e Donna alla nota kermesse musicale vedremo anche. ...