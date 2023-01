Giulia Salemi arriva a Sanremo 2023? Il gossip

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Secondo le indiscrezioni,potrebbere al Festival dicome ospite: ecco in che ruolo. L'articolo proviene da Novella 2000.

Isa e Chia

Stando a quanto riportato su Diva e Donna , il conduttore avrebbe puntato una protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip : si tratterebbe disul palco dell'...a Sanremo L'influencer ed ex gieffina potrebbe salire sul palco dell'Ariston durante una delle serate della kermesse musicale. Si tratta di un'indiscrezione riportata dal settimanale ... Giulia Salemi pronta a sbarcare al Festival di Sanremo Dopo la presenza fissa nello studio del Gf Vip 7, la carriera della conduttrice Italo persiana Giulia Salemi sembra in continua ...Amadeus prepara il colpaccio: Giulia Salemi a Sanremo 2023 ‘Scippata’ a Signorini ma per una giusta causa E’ Signorini con il suo GF Vip che sfiderà Amadeus ed il suo Sanremo 2023 o… Leggi ...