Giulia Salemi a Sanremo e nuovo programma tv | smacco di Amadeus a Signorini?

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L'influencer italo-persianapotrebbe essere una degli ospiti di2023, in onda su Rai 1 dal prossimo febbraio. Secondo le indiscrezioni rilasciate dalla rivista «Diva e Donna», sarebbe stato proprio il padrone di casaa richiedere l'intervento dell'ex modella sul prestigioso palco dell'Ariston. Come le co-conduttrici previste nel corso delle serate, anche laporterà un tema importante al Festival, nello specifico la condizione delle donne in Iran, che negli ultimi tempi è davvero critica a causa delle oppressioni di carattere religioso del governo Iraniano, scoppiate dopo l'uccisione di Mahsa Amini. Per ora, però, non c'è stata l'ufficialità di tale ospitata, anche perché laè uno dei volti fissi del Gf Vip 7, dove si occupa di leggere i ...