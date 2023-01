Giro d’Italia 2023 | Ivan Basso | “L’invito per la Eolo Kometa è un premio alla nostra crescita”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nella giornata odierna ilha reso note le quattro formazioni Professional a cui sono state assegnate le wild card che garantiranno la partecipazione all’edizione. Insieme ad Israel Premier Tech, Green Project-Bardiani CSF-Faizané e la novità Team Corratec, ci sarà anche laterza partecipazione consecutiva. Il direttore sportivoha commentato così la notizia, come riportato da cyclingpro.net: “Considero questo invito unche ogni anno cerchiamo di conquistare con i risultati ma anche con lae il rafforzamento della squadra”. “Abbiamo allestito un gruppo che può essere competitivo per un impegno così importante – ha continuato– ma ora ...

Giro d’Italia

Il via del2023 è ancora lontano e non potrebbe essere altrimenti, se è vero che la stagione ciclistica è appena iniziata. L'edizione numero della Corsa Rosa prenderà il via da Fossacesia Marina il ...... come e' gia' avvenuto per il'. Nei prossimi anni si prevedono tanti eventi sportivi di ampio respiro, oltre a importanti appuntamenti culturali legati allo sport. Nel corso dell'... Giro d’Italia Virtual ENEL 2022 hosted by BKOOL: è iniziata la 3a fase