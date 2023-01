Giornaliste del tg5 | la lista completa

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dopo aver parlato delledi Sky, SkySport, LA7, Gazzetta Tv, SportItalia e TGCom24 è arrivato il momento di parlare della rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5 e del suo Tg, il Tg5 che da qualche tempo batte anche nel serale l’istituzione Tg1 della RAI. Affascinanti e in gamba, ledel Tg5 sono delle vere professioniste. Ecco ladefinitiva di queste donne che si occupano di fornire ogni giorno le news agli italiani. Cesara Buonamici Nata a Fiesole il 2 gennaio 1957, ha esordito molto giovane curando varie rubriche giornalistiche per le reti Fininvest. Prende parte alla nascita del primo tg Mediaset nel 1992. Ad oggi conduce il Tg 5 del giorno e della sera. La giornanon ha un account Instagram, è spostata con il medico israeliano Joshua Kalman e attualmente ricopre anche ...

Primaonline

Debutta oggi giovedì 19 gennaio nei cinema italiani un film da non sottovalutare. Si intitola Anche io , ed è la ricostruzione dell'indagine giornalistica delleNew York Times Jodi Kantor e Megan Twohey , che per prime hanno svelato la lunga serie di abusi compiuti da Harvey Weinstein nel corso di anni, e che hanno sostanzialmente dato la ...... alle testimonianze telefoniche che le vittime rilasciano alle due, alle conversazioni ... soprattutto per il modo in cui intercetta e ragiona su certe formecontemporaneo. Per il modo ... Commissariato dal ministro Nordio l’Ordine dei giornalisti della ... Dopo il saluto introduttivo del vescovo, seguirà l’intervento di Sonia Montegiove, informatica e giornalista, che parlerà di "Solidarietà, ascolto, condivisione: valori irrinunciabili anche sui social ...Facebook e Instagram potrebbero presto togliere il ban sui capezzoli femminili: il consiglio di sorveglianza di Meta - un gruppo di accademici, politici e giornalisti che danno ... L’opinione del ...