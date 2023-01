Giorgia Meloni ha scelto Antonino Turicchi come DG del Mef

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dovremmo esserci.avrebbedi affidare la direzione generale del Mef ad, attuale presidente di Ita. Fonti qualificate vicine al dossier spiegano ad Affaritaliani.it che la premier avrebbe deciso di proseguire sulla sua strada, che significa volti nuovi nei ruoli chiave, per discontinuità con il passato. Non mancherebbero le resistenze interne al governo: non soltanto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, ma anche Raffaele Fitto e Adolfo Urso. Segui su affaritaliani.it

Leggi anche La vera storia dell'autogol disulle accise Caro carburanti, confermato lo sciopero dei benzinai: "Il Governo non si assume le responsabilità" Carburanti, tra benzinai e ...Andrea Giambruno , compagno della presidente del Consiglioe giornalista di Mediaset ritornato in video nel giorno dell' arresto di Matteo Messina Denaro con la diretta della trasmissione eccezionalmente allungata di oltre un'ora, racconta in ...Entrambi i papabili sono economisti formati al Mef. La premier e il ministro Giorgetti comunicheranno la scelta nel Consiglio dei ministri delle 18. Il presidente di Ita Turicchi sembra al momento il ...“Sapevo che avrebbe dovuto viaggiare tanto, ma non pensavo tutti i giorni. È stata in Albania, Spagna, Bruxelles, Egitto, Indonesia. Organizzarsi è stato un girone dantesco”. Così, Andrea Giambruno, c ...