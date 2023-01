La Gazzetta dello Sport

c'è Aveva eliminato Martina Trevisan, ma ad Anna Karolina Schmiedlova (qualificata numero 105 Wta) non è riuscito lo sgambetto a un'altra italiana. Merito di una Camila(n.70) intensa,...Altro show di Camilacheal terzo turno degli Australian Open. La 31enne di Macerata, n.70 Wta, dopo aver lasciato un solo game all'esordio alla russa Pavlyuchenkova, ha battuto 6 - 4 6 - 3, in poco meno di un'... Giorgi vola al terzo turno. La Vondrousova fa fuori la Jabeur, n. 2 del tabellone In Australia è Camila-Show: imponendo il suo ritmo forsennato fin dal primo 'quindici' Camila Giorgi stacca ancora una volta il pass per il terzo turno agli ...Continua la favola di Camila che batte in due set (6/4-6/3) la Schmiedlova, mentre finisce al secondo turno l'avventura della 24enne di Carmignano. Brutte notizie per Nadal, l'infortunio di ieri lo te ...