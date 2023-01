Gioielli e scatole vuole | il secondo covo di Matteo Messina Denaro e il sospetto che sia stato ripulito

La Repubblica

Gli agenti della Guardia di Finanza e dei Carabinieri , insieme al procuratore Paolo Guido, hanno scoperto una stanza segreta piena di, ma anche divuote, nel secondo nascondiglio del boss Matteo Messina Denaro trovato ieri, mercoledì 18 gennaio , a Campobello di Mazara, in Sicilia , a pochi metri dal primo rifugio ...... intorno a mezzogiorno, a Campobello di Mazara, in via Maggiore Toselli, nel centro del paese, finora ha riservato probabilmente meno di quanto ci si aspettasse:, argenteria,vuote . ... Messina Denaro: nella stanza segreta gioielli e scatole vuote, il sospetto delle carte fatte sparire Alcuni scatoloni con delle carte sono al vaglio dei carabinieri del Ros, altri sono stati probabilmente svuotati dopo l’arresto di Messina Denaro ...Una stanza segreta piena di gioielli, ma anche di scatole vuote: è quanto ritrovato dagli agenti della guardia di finanza e dei carabinieri, insieme al procuratore aggiunto Paolo Guido, nel secondo co ...