Giobbe Covatta | “La Meloni mi sta simpatica ma sono sempre stato di sinistra”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ho talmente tanti progetti in programma che anche se dovessi morire di vecchiaia avanzatissima non ce la farei a realizzarli tutti quanti. Vedranno la luce sicuramente quelli che al momento non considero fattibili”. Impegnato tra scrittura, teatro e grande schermo,ha un’agenda particolarmente fitta. L’attore è fra i protagonisti della commedia ‘Acqua alle corde’ di Paolo Consorti, in sala con Kimera Film e Opera Totale. Il film, nel quale veste i panni di un parroco di paese, racconta da un punto di vista a dir poco originale la storia di Papa Sisto V ed esplora il mondo del teatro in chiave rocambolesca e surrealista. “Il racconto è molto piacevole, è un meta-film – spiega in un’intervista rilasciata al quotidiano La Ragione – Parliamo di un’opera realizzata con quattro lire, ma con grandissima professionalità. Il ...