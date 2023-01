Gina Lollobrigida | l' assistente Piazzolla | Mi mancherà da morire

(Di giovedì 19 gennaio 2023) "Bisogna avere tanta forza, volontà e coraggio di affrontare la vita come l'affrontava lei. Perché era una persona straordinaria.ha rappresentato tutto, adesso mi manca da. La persona ...

Così Andrea Piazzolla, ex assistente di, a margine dei funerali della grande attriceitaliana a Roma. 19 gennaio 2023Le note della fanfara dei Bersaglieri hanno accompagnato l'uscita del feretro di, al termine della cerimonia funebre nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Tanti anche gli striscioni, esposti nella piazza gremita. ''Grandiosa, ti stanno ...Piazza del Popolo gremita per l’ultimo saluto a Gina Lollobrigida nella Chiesa degli artisti, l’attrice è scomparsa lunedì mattina all’età di 95 anni. Il feretro della "bersagliera" di Subiaco è stato ...Roma, 19 gen. "Siamo molto orgogliosi di essere qui, la porteremo sempre nel nostro cuore". Sono le parole di uno dei bersaglieri della delegazione presente ai funerali di Gina… Leggi ...