Gina Lollobrigida | Storie Italiane smentisce l’ex marito Rigau | «Mi sono occupato io delle esequie» Com’è andata in realtà

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 19 gennaio 2023)dedica l’intera puntata al ricordo dinel giorno in cui si celebrano i funerali a Roma, nella Chiesa degli artisti. Purtroppo negli ultimi tempi il nome dell’attrice è stato spesso legato apolemiche in merito a dei problemi legali con il figlio, il nipote e anche con il presunto exdella Lollo, Javier. La battaglia legalein diverse interviste ha spiegato come per lei quest’uomo non fosse una persona gradita, lo ha appellato anche con parole forti, definendolo un truffatore. In studio ad Eleonora Daniele, il legale della, Ingroia, ribadisce che i due si erano sposati per procura (dopo cheaveva fatto firmare un documento all’attrice con ...