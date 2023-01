Gina Lollobrigida | Storie Italiane smentisce l' ex marito Rigau | ' Mi sono occupato io delle esequie' Com' è andata in realtà

Storie Italiane dedica l'intera puntata al ricordo dinel giorno in cui si celebrano i funerali a Roma, nella Chiesa degli artisti. Purtroppo negli ultimi tempi il nome dell'attrice è stato spesso legato a delle polemiche in merito a ...Mara Venier è l'unica che dice fino in fondo ciò che pensa sulla morte di...Nel corso dell’ultima puntata de ‘La Vita in diretta, in onda, stasera, giovedì 19 gennaio 2023, a poche ore dai funerali, Alberto Matano ha dedicato ampio spazio a Gina Lollobrigida. Tra gli ospiti, ...Mara Venier è l'unica che dice fino in fondo ciò che pensa sulla morte di Gina Lollobrigida “Gina Lollobrigida non è morta in pace” Mara Venier lo dice subito dopo il funerale celebrato oggi nella chi ...