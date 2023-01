Gina Lollobrigida | il funerale in diretta oggi su Rai1

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ildisarà trasmesso insu. La cerimonia, che sarà officiata giovedì 19 gennaio alle 12:30 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, sarà seguita dal primo canale RAI con uno speciale del TG1. Ci sarà naturalmente la possibilità di seguire i funerali anche in streaming, in contemporanea, su RaiPlay. Il palinsesto consueto disubirà lievi variazioni. Storie italiane di Eleonora Daniele andrà avanti per circa 15 minuti in più rispetto all’orario solito, alle 12:15 passerà la linea al TG1 inda Piazza del Popolo. Salta invece l’appuntamento con È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, che rivedremo in onda alle 12:00 di venerdì 20 gennaio. Intanto ieri è sata aperta a Roma la camera ...