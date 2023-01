Gina Lollobrigida | il cardiologo smentisce Javier Rigau | “Non l’ha vista morire”

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La morte dicontinua a far parlare, stavolta si è sbilanciato il Prof. Francesco Ruggero. Ile medico curante della star ha parlato a La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai 1, smentendo le parole dell’ex marito dell’attriceaveva specificato di essere accorso al capezzale dell’attrice e artista, lasciando in fretta e furia la Spagna, riuscendo a salutare l’ex moglie ancora viva. Non è dello stesso avviso il medico: “Il Signorè arrivato circa un’ora e mezza dopo il decesso. Difficilmente posso immare che abbia avuto una discussione cona quel punto”. Ilè passato poi a parlare delle ultime ore della Lollo: “Sul fatto che si sia spenta ...