Gina Lollobrigida | a Roma l' ultimo saluto alla “Bersagliera”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 gennaio 2023)(ITALPRESS) – Piazza del Popolo gremita per l'nella Chiesa degli Artisti a. Il feretro della “” di Subiaco è stato accompagnato da striscioni, fiori e lunghi applausi della folla. A omaggiare l'artista il figlio Milco Skofic, i familiari, ex assistenti, colleghi, l'ex marito Javier Rigau, il sindaco di Subiaco e i bersaglieri che hanno accolto il feretro con un inno solenne.è scomparsa il 16 gennaio all'età di 95 anni.Durante la sua carriera è stata diretta da registi di grandespessore artistico come Alberto Lattuada, Vittorio DeSica, Mario Monicelli, Pietro Germi e Mario Soldati. In Francia ha lavorato con cineasti del calibro di Renè Clair.Nel 1953 interpreta, al ...