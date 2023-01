Gina Lollobrigida | a chi potrebbe andare il patrimonio

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Con la morte della “bersagliera”si apre la questione legata all’eredità lasciata dalla diva. Il testamento affidato a un notaio dovrebbe essere aperto nei prossimi giorni. Gli ultimi anni della sua vita sono stati segnati dalla lotta tra il figlio Andrea Milko Skovic e il suo collaboratore Andrea Piazzolla. L’accusa nei confronti di quest’ultimo è circonvenzione di incapace, per la “spoliazione” di beni tra il 2013 e il 2018. Il processo è attualmente in corso davanti al giudice monocratico. Piazzolla secondo l’accusa avrebbe sottratto 3 milioni di euro daldell’attrice. In beni e in contanti. Nel luglio 2015 avrebbe venduto tre appartamenti in via Sebastianello, alle spalle di Piazza di Spagna a Roma. Incassando, con la società “Vissi d’arte”, la cifra complessiva di 2 milioni e 100 mila euro.