Gianluca Di Marzio | #Calciomercato #SerieC | @CalcioFoggiaoff | è fatta per #Beretta …

GianlucaDiMarzio.com

Calciomercato Fiorentina, Josip Brekalo è ad un passo. Sono ore decisive per il passaggio del croato ai viola Come riferito dal collegaDi, la Fiorentina è ad un passo dall'acquisto del croato Josip Brekalo, finito ai margini del progetto Wolfsburg. Forte la concorrenza di Getafe e Monza, ma il club viola conta di ...... la docente dell'USi Manuela Barreca , il funzionario del comune di VareseGardelli , il responsabile enti locali del Canton Ticinodella Santa , il segretario generale di Anci ... Calciomercato LIVE: tutte le trattative e le news di oggi Notizia a sorpresa in merito al calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, lanciata in diretta a Sky Sport nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”. Il collega ed esperto di mercato, Gia ...Arrivano continui rumors di mercato su Nicolò Zaniolo, esterno giallorosso della formazione di Mourinho che potrebbe lasciare presto la Capitale. Arriva altre novità per quanto riguarda il futuro di N ...