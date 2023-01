Giambruno torna in tv a condurre “Diario del giorno” | “Non intervisterò Giorgia Mia figlia? cresce serena”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Andrea: come è cambiata la sua vita, cosa pensa del “presidente” del Consiglio che è anche sua compagna di vita, come concilia i tempi del lavoro di giornalista e quelli della cura dellaGinevra. Lo racconta in una intervista con Candida Morvillo oggi sul Corriere della sera e spiega che organizzare l’agenda familiare è ormai “un girone dantesco”. Non solo per lui, ma soprattutto perMeloni: «Riuscirci è complicato. Non so davvero come faccia. Anche quando è a Roma, non arriva prima delle 23».difende l’operato del governo e da professionista dell’informazione giudica ingiuste alcune critiche. «Ho trovato strumentali quelle sul taglio delle accise. Anche miadi sei anni capisce che c’è differenza fra parlare di accise nel 2019 e parlarne oggi, fra guerra, ...