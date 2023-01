Giallo a Roma | trovato cadavere di una donna nell' androne di un palazzo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) AGI - Ildi una, di età compresa tra 30 e 40 anni, è stata trovata all'interno dell'di unin via Jenner, nel quartiereno di Monteverde. Sul posto la polizia. Le indagini sono in corso. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa della vittima. Secondo quanto apprende l'AGI, nel condominio si sarebbe sentito un forte tonfo e il corpo sarebbe statoin corrispondenza delle scale. La, secondo quanto al momento ricostruito, avrebbe delle ferite al gluteo e al bacino compatibili con la caduta. Due al momento le ipotesi: un evento di natura accidentale o un suicidio.

Radio Colonna

AGI - Il cadavere di una donna, di età compresa tra 30 e 40 anni, è stata trovata all'interno dell'androne di un palazzo in via Jenner, nel quartiere romano di Monteverde. Sul posto la polizia. Le ...Il programma a cura di Siria Magri apre con ildi Alice Neri , la 32enne di Rami di Ravarino,... lo scorso 13 gennaio davanti a un ristorante in zona Tuscolana, a. Quella sera, Martina ... Giallo a Roma: donna trovata morta in androne palazzo al Gianicolense