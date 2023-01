Ghost remake | si farà? Come cambierà rispetto al film originale?

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Anchesta per avere il suo. A parlarne è stato Channing Tatum (Magic Mike) che afferma che la sua casa di produzione, la Free Association, ha acquistato i diritti per tentare una nuova versione del classicocult anni 90.– ci sarà davvero? Il ruolo di Channig Tatum sarebbe quello di sostituire il compianto Patrick Swayze, che nella pellicolainterpretava Sam Wheat, un bancario che viene ucciso davanti alla sua fidanzata (Demi Moore) e che ritorna in forma di fantasma sulla terra per scoprire chi è il suo assassino.ha ottenuto un successo incredibile, grazie all’interpretazione dei protagonisti, tra cui Whoopi Goldberg (Sister Act) che vinse l’Oscarmiglior attrice non protagonista, e alla vena ...

Il Fatto Quotidiano

Sì, è in arrivo undi: lo ha rivelato l'attore Channing Tatum , che ha acquistato i diritti del film tramite la sua casa di produzione, la Free Association, in un'intervista a Vanity ...: cosa cambierà nella versione di Channing Tatum Channing Tatum però ha le idee chiare rispetto aldi: la storia non potrà essere riproposta nella sua forma originale. 'Faremo ... Ghost avrà un remake o quasi, l’annuncio dell’attore Channing Tatum Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Abbiamo preso i diritti di Ghost. La mia compagnia di produzione Free Association sta cercando di mettere in piedi un remake. Ma vogliamo fare qualcosa di differente e penso che saranno necessari dei ...