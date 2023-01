GF Vip | Nicole e Giaele attratte da Antonino e Andrea?

Isa e Chia

... la loro conversazione fa infuriare il pubblico Andrea Maestrelli un nuovo concorrente del GF7, a detta del pubblico da casa pare abbia messo in pratica dei suggerimenti ricevuti da......dei motivi della rottura traMurgia e Andrea Maestrelli , la performer ha accusato la gossippara di riportare i fatti in maniera troppo approssimativa. La Murgia e Andrea del GFfanno ... Gf Vip 7, volano stracci tra Nicole Murgia e Dana Saber che sbotta: “Preoccupati di non picchi*re gli uomini, non di me” La Corte d'assise di Cagliari, presieduta da Tiziana Marogna, ha condannato oggi all'ergastolo con isolamento diurno, Alba Veronica Puddu, la dottoressa di 52 anni di Tertenia, in ...I carabinieri di Verbania hanno denunciato per truffa un cittadino di nazionalità spagnola ma residente in Germania. A far scattare le indagini la querela di un giovane di Cannobio che ...