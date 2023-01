Gf Vip | Antonino Spinalbese discute con Oriana su Belen | ' Ti volevo denunciare' Ecco cosa è successo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) TraMarzoli c'è stato uno scambio di battute che ha gelato tutti al Grande Fratello Vip . I due che in passato sembrava avessero una simpatia si sono poi allontanati per ...

Grande Fratello

TraSpinalbese e Oriana Marzoli c'è stato uno scambio di battute che ha gelato tutti al Grande Fratello. I due che in passato sembrava avessero una simpatia si sono poi allontanati per delle ...Nella giornata di oggi invece, la venezuelana è rimasta senza parole di fronte a un rifiuto diSpinalbese, che non ha acccettato di aiutarla a fare una banale tinta dei capelli. Il ... Un simpatico messaggio per Antonino Spinalbese - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli c'è stato uno scambio di battute che ha gelato tutti al Grande Fratello Vip. I due che in passato sembrava avessero una simpatia si sono ...In base ad alcuni video sul web Nicole Murgia sarebbe attratta da Antonino e Giaele da Andrea. Possibili nuove coppie al GF Vip