GF Vip 7 | disgustose parole di Davide contro Oriana | Signorini prepara la squalifica?

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Un altro episodio spiacevole si è presentato nella casa della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il protagonista della vicenda èDonadei che solo fino a qualche giorno fa aveva emozionato i telespettatori per il suo passato difficile. Sono alcune sue frasi nei confronti diMarzoli a rabbrividire l’opinione pubblica, la quale ha chiesto immediatamente provvedimenti. Stando ai rumors, Alfonsoavrebbe giàto il suo verdetto. Grande Fratello Vip 7:shock diDonadei È scoppiata una vera e propria bufera dopo che sono circolate le frasi diDonadei nei confronti diMarzoli, la quale si ritrova ancora una volta a subire le presunzioni dei suoi compagni di avventura per le sue scelte. Se qualche ...

361 Magazine

... sarebbero i responsabili anche di altri colpi messi a segno in altre lussuose dimore di, ... per la Ecclesione 'il pensiero di quelle personeche frugano in ogni stanza della mia casa, ...Ricky Martin ha sempre respinto le accuse del nipote, bollandole come 'false e'. ... A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sulla vita pubblica e privata deie delle star ... Davide Donadei, frase choc contro una gieffina: chiesta la squalifica