GF Vip 7 | Chiara Rabbi vuota il sacco su Davide Donadei

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7,ha parlato del suo difficile passato e di come la sua vita sia stata tormentata dalla figura del padre, in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso. Lui però ha anche parlato di come sia orgoglioso di quello che ha ottenuto fino ad ora. Ma allo stesso tempo il profilo di, ex fidanzata del gieffino, viene preso d’assalto dalle followers che chiedono un suo parere su. Nonostante fino ad ora avesse rispettato un religioso silenzio, questa volta ha sentito la necessità di dire la sua.parla dinella casa del GF Vip 7 La storia diè finita per l’infedeltà di lui, ...