Gf Vip 7 | avvicinamento “pericoloso” tra Giaele De Donà e Andrea Marstrelli ma spunta un video che fa dubitare il web

(Di giovedì 19 gennaio 2023) C’è del tenero fraDeMaestrelli? Nelle ultime ore l’influencer veneta e il nipote dello storico allenatore della Lazio, Tommaso Maestrelli, sono apparsi sempre più vicini. La Vippona ha iniziato a stuzzicare il bel calciatore e complice una scommessa persa è stata “costretta” a fare il bagno in piscina con lui. Un bagno notturno ad alto pathos er0tico che non è passato inosservato agli altri Vipponi che hanno iniziato a prenderli bonariamente in giro. Dopo gli incontri ravvicinati dei primissimi giorni con Antonino Spinalbese, con il quale ormai sembra essersi chiarita,Deha puntato il giovane moro? I due sono sembrati molto complici. Hanno riso e giocato tutto il tempo fra la sauna e la piscina, tuttavia il web sembra nutrire qualche dubbio. Su Twitter ha iniziato a ...

SuperGuidaTV

Negli ultimi giorni c'è stato untra Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli , ma c'è una ex Vippona che dubita molto di ...Dal Moro Come non ricordare il feeling creatosi nella Casa del GF...inaspettato tra due concorrenti della settima edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Andrea Maestrelli e Sofia Giaele de Donà , la quale nelle ultime ore ha iniziato a ... Grande Fratello Vip, l’avvicinamento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ma la venezuelana è attratta anche da Luca Onestini | Video Mediaset Al termine del consueto aperitivo, i due VIP decidono di ritagliarsi un momento di intimità concedendosi un bagno in piscina ...Al termine del consueto aperitivo, i due VIP decidono di ritagliarsi un momento di intimità concedendosi un bagno in piscina ...