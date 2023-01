(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il leader ceceno Ramzanha criticato la decisione del nuovo comandante dell'esercito russo in Ucraina Valerydi vietare aidi portare la barba, in un nuovo scontro con la ...

Agenzia ANSA

Secondo quanto riferito da Moscow Times, dopo la sua nominaavrebbe vietato l'uso di moderne attrezzature come telefoni e tablet, chiedendo inoltre all'esercito russo di radersi ...... "Non corriamo e aspettiamo le dichiarazioni ufficiali", afferma, mentre Putinun nuovo ... il capo di Stato maggiore Valery, che sostituisce così dopo appena tre mesi Sergey Surovikin, ... Gerasimov ordina ai soldati di radersi, l'ira di Kadyrov - Europa (ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha criticato la decisione del nuovo comandante dell'esercito russo in Ucraina Valery Gerasimov di vietare ai soldati di portare la barba, in un ...Cambiamenti su larga scala, in particolare un aumento del numero, attendono l'esercito russo nel periodo dal 2023 al 2026, ha affermato il servizio stampa del ministero della Difesa a seguito di un in ...