(Di giovedì 19 gennaio 2023) L'Europa deve rispondere all'Inflation Reduction Act statunitense "non con un via libera generalizzato agli aiuti di Stato, ma con una velocizzazione in settori circoscritti" che "deve essere ...

Agenzia ANSA

...una proposta della Commissione europea sulIndustriale Green "grosso modo stiamo parlando della primavera". Lo ha detto ai giornalisti il Commissario Ue agli Affari economici Paolo, a ......dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) " il pilastro principale deldi ...: 'Obiettivi climatici, sviluppo e nuovi posti di lavoro' ' Investire in tecnologie che ... Gentiloni, piano industriale green in primavera - Ultima Ora L'Europa deve rispondere all'Inflation Reduction Act statunitense "non con un via libera generalizzato agli aiuti di Stato, ma con una velocizzazione in settori circoscritti" che "deve essere accompag ...La presidente della Commissione europea parla delle preoccupazioni per il piano di incentivi Usa e assicura un intervento tramite un "Fondo sovrano ...