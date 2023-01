Genoa | ritardo nel pagamento delle ritenute Irpef | FIGC pronta ad aprire fascicolo e rischio penalizzazione

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Mentre la situazione sul campo sembra essere migliorata notevolmente dal momento in cui Alberto Gilardino siede sulla panchina, ilrischia di incappare in qualche altra problematica fuori dal rettangolo di gioco. Secondo quanto riporta Tuttosport, lasarebbeadunsulla società ligure in seguito ad una segnalazione della Covisoc in merito al mancatodi settembre e ottobre entro il termine previsto del 16 dicembre. Qualora questo fosse accertato, ilincorrerebbe in unadi due punti in classifica SportFace.

TUTTO mercato WEB

... che la scorsa settimana ha eliminato il. I partenopei debuttano ora nella competizione ... intervento a centrocampo da dietro in10' dribbling prolungato a centro area di Raspadori che ...BRIGHTON (INGHILTERRA) . "Eccomi! Scusi il lieve, mi ero appisolato per qualche minuto". Ma come, Roberto De Zerbi Si addormenta il giorno ...00 Fiorentina - Sampdoria 1 - 0 21:00 Roma -... La FIGC apre un fascicolo sul Genoa per ritardo nei pagamenti Irpef: rischio penalizzazione Il Benevento si lecca le ferite e prova a correre ai ripari imprimendo un’accelerata sul mercato. La società ancora non ha concluso affari e il rischio è ...I giallorossi battono i viola per 2-0 grazie a una doppietta del talento argentino. Ospiti in dieci per il rosso a Dodò.