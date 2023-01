Genoa | rischio penalizzazione per ritardo nei pagamenti

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ilrischia unain classifica per i ritardi neiIrpef. Tutti i dettagli sul club Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la Procura della FIGC ha aperto un fascicolo in merito al mancato pagamento da parte deldelle ritenute Irpef di settembre e ottobre entro il termine previsto del 16 dicembre. Si parla di una segnalazione della Covisoc. Adesso il club ligure, qualora fosse giudicato colpevole, rischierebbe unadi due punti in classifica. Un provvedimento pesante per la lotta alla Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Footballnews24.it

Tutti i dettagli sul club Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, la Procura della FIGC ha aperto un fascicolo in merito al mancato pagamento da parte deldelle ritenute ...Qualora fosse riscontrata l'inadempienza ilincorrerebbe in una penalizzazione di due punti in classifica '. Riportato dai colleghi di TMW CONTINUA A LEGGERE SU CITYNOW Genoa, rischio -2 in classifica: aperto fascicolo per ritardi pagamenti “Serie B, il caso. Inchiesta Figc: il Genoa rischia”, titola Tuttosport oggi in edicola. La Procura Figc ha aperto un’inchiesta venerdì scorso nei confronti del Genoa. La Covisoc, la Commissione di ...11:00 Rassegna Stampa - CdU - Fare, ritorno al passato difesa a 3 e doppio play 10:00 Rassegna Stampa - TuttoSport - Tasse non pagate, inchiesta Figc: il Genoa rischia 09:00 Rassegna Stampa - Leggi le ...