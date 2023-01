Genoa a Benevento con un pensiero in più | club a rischio penalizzazione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMentre il match disi avvicina, un nuovo problema turba i pensieri del. La società ligure, infatti, è finita sotto la lente di ingrandimento della Procura della FIGC, a causa del mancato pagamento delle ritenute Irpef dei mesi di settembre e ottobre entro il termine previsto, fissato per il 16 dicembre 2022. La notizia è stata riportata questa mattina da TuttoSport, il giornale di Torino scrive della segnalazione della Covisoc che potrebbe portare, come previsto dall’articolo 33 del Codice di Giustizia Sportiva, a unanel campionato in corso di 2 punti. Una situazione spinosa perché, come raccontato anche dal sito specializzato Calcio e Finanza, il“ritiene di non avere alcun obbligo, visto che i debiti fiscali erano stati nel frattempo trasferiti al di ...