Gelo artico in arrivo con pioggia e neve anche a bassa quota

Leggi su agi

(Di giovedì 19 gennaio 2023) AGI - Un vortice freddo è in azione sul Mediterraneo, portando ancora maltempo cona quote molto basse o pianeggianti e clima freddo. Aria artica affluisce sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo instabili o perturbate sull'Italia con lache, localmente, si spinge fino in pianura. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni al nord-est e sull'Emilia Romagna conlocalmente a quote pianeggianti specie su quest'ultima. Un altro minimo depressionario è inper domani che, stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, dovrebbe portare maltempo soprattutto al centro-sud conabbondante lungo l'Appennino fino a quote collinari. Freddo eche insisteranno sul Mediterraneonel corso del weekend con temperature ancora al ...