GdS – Ascacibar torna a casa | il centrocampista lascia la Cremonese per l’Estudiantes

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) 2023-01-18 20:42:22 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della GdS: Ilclasse 1997nella sua madre patria anche se con un nuovo prestito dall’Hertha Berlino. Chissà che l’aria dipossa fargli bene… Santiagola. Il giocatore argentino, dopo soli 6 mesil’Italia eanche se in prestito, nel, a La Plata, sua terra natia, come dimostra la sua foto sui social. Il giocatore, classe 1997, non aveva brillato sotto la guida di Alvini ma aveva trovato alcuni scampoli di campionato (13 presenze) e aveva propiziato l’1-1 momentaneo di Dessers nella sfida col Napoli, prima della vittoria finale degli azzurri, ieri sconfitti in Coppa Italia. ...