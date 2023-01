Gasperini | «Una soddisfazione passare ai quarti | stiamo crescendo»

Sport Fanpage

La squadra dipassa quindi il turno ed ora se la vedrà con l'Inter detentrice del trofeo. E' un primo tempo pirotecnico quello che va in scena a Bergamo, con i padroni di casa che in...... Vlahovic (6 su 27, ossia il 22%) e Lookman, il volto nuovo dell'Atalanta di, l'unico con ... Del tipo: il 3 - 0 dipartita senza storia. Dybala, tolti i 2 - 0 siglati a Fiorentina e Monza, ... Tutta la sincerità di Gasperini sulla Coppa Italia: Sembrava un ... atalanta gasperini zapata Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta ha parlato in conferenza dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro lo Spezia. La sua risposta su Zapata è netta: “Mi da f ...La vecchia Atalanta di Gasperini, quella che segnava un mucchio di gol e dava spettacolo, è tornata reincarnata nella nuova Atalanta di Gasperini.