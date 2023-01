Gas | la vergognosa ammissione di Berlino | come ci hanno fregati

(Di giovedì 19 gennaio 2023) A qualcuno, bisogna ammetterlo, il sospetto era venuto. E anche qualcosa di più. Ora c'è la certezza: a far impennare in maniera assurda il prezzo del gas durante l'estate, costringendo anche chi,l'Italia, non poteva permetterselo a stanziare decine di miliardi per fronteggiare l'emergenza, sono stati gli acquisti forsennati e fuori mercato effettuati dalla Germania per riempire i depositi fino all'orlo e mettersi al riparo per l'inverno. A confessarlo, ovviamente solo ora che il gas viaggia sui 60 euro a megawattora e la tensione si è parecchio allentata, non è un tedesco qualunque, ma il vicecancelliere nonché ministro dell'Economia di, Robert Habeck. Sentite qua: «È vero, ad agosto abbiamo distrutto il mercato del gas ma la nostra missione era di riempire gli stoccaggi e certo così facendo abbiamo fatto salire i prezzi fino a 350 euro ...

IlPescara

Per la precisione, nei pressi di alcuni contatori delci sarebbe 'gente che abbandona bottiglie ... Sporcano e lasciano tutto come un porcile, è una cosa'. Il cittadino chiede, pertanto, ...Meno male perché quelle delnon scendono e meno male che il clima ci sta graziando. In più ha ... Lo dico con il solito piglio del bastian contrario: il 70 per cento delle multe è una... Bottiglie e cassette di plastica dietro ai contatori del gas: degrado in via del Circuito [FOTO] Un cittadino chiede maggiori controlli in zona anche per scoraggiare simili comportamenti, assolutamente da condannare e sinonimo di inciviltà e maleducazione ...«Aspettiamo di sapere se è percorribile, come io spero, la strada del ricorso perché la scelta del Governo di riaprire la strada alle trivellazioni in mare è ...