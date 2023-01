“Garpez e dintorni” | Giacomo Poretti racconta l’arte contemporanea

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Bergamo. Come si puòre e spiegare? Come si fa a trovare dentro a un bidet un significato artistico? Cosa avrà voluto dire quell’artista realizzando un estintore? All’interno del programma di Bergamo Brescia capitale della Cultura 2023 “La Città in festa”, realizzato dal Comune di Bergamo con il supporto organizzativo del TTB,accompagna gli spettatori della mostra in un evento speciale dal titolo “”, che si terrà domenica 22 gennaio alle 11 a Palazzo della Ragione per Arte in opera, la mostra organizzata da The Blank, a cura di Giacinto Di Pietrantonio e Stefano Raimondi inserita nel progetto ArtDate, che ...