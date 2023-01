Furto a Roma | vedono la Polizia e scappano | poi provano a investire gli agenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 gennaio 2023) I topi di appartamento non si fermano e a tutte le ore del giorno, non solo di notte, sono pronti a mettere a segno i loro colpi. Sanno dove andare, spesso vanno sul sicuro: studiano l’appartamento da saccheggiare, i movimenti dei proprietari, poi quando sono certi passano all’attacco mettendo sottosopra intere abitazioni e portando via gioielli, soldi, sacrifici di una vita. Ma se da una parte la loro attività losca non si placa, dall’altra gli agenti dicontinuano a lavorare e a contrastare il fenomeno dei furti. Proprio come è successo pochi giorni fa a, in zona Borghesiana, quando i poliziotti della sezione Volanti, insieme a quelli del XIV Distretto Primavalle, hanno notato un‘auto di grossa cilindrata ferma, con una persona a bordo lato guida, mentre un altro individuo, il complice, stava scavalcando il muro di cinta di una casa. Il ...