Funicolare di Chiaia | il punto in commissione Infrastrutture

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lae Mobilità, presieduta da Nino Simeone, si è riunita oggi sui lavori di manutenzione straordinaria delladi. Sono tra i 20 e i 30 mila passeggeri al giorno gli utenti che fino alla scorsa estate utilizzavano il servizio, ha ricordato Simeone, e che oggi usufruiscono solo in parte del servizio sostitutivo su gomma che collega via Cimarosa a piazza Amedeo, mentre manca un collegamento con le fermate intermedie di via Palizzi e Cariati. L’amministratore unico di ANM, Nicola Pascale, ha illustrato i passaggi fin qui svolti, con le gare andate deserte per l’aumento dei costi delle materie prime. Per facilitare le cose si è quindi deciso di rivedere l’appalto, separando i lavori civili, che possono essere eseguiti anche con l’impianto aperto, ...

Fanpage.it

Un doppio problema, anche perché ladiè off limits da ottobre, senza che i lavori siano partiti, e i Gradoni sono diventati una via trafficatissima....Di Porzio che vede comunque 'aspetti positivi per l'apertura della metropolitana e della... come, Vomero e alcune aree del centro storico. Iniziative che devono andare di pari passo ... Funicolare di Chiaia chiusa da settembre, ma lavori mai partiti ... NAPOLI - La funicolare di Chiaia resterà chiusa per quasi tutto il 2023. La riapertura è prevista o per fine anno o per inizio 2024. Nell'incontro di oggi, ...La Funicolare di Chiaia resterà chiusa per tutto il 2023. L'impianto che collega il Vomero a Chiaia è chiuso dallo scorso settembre, ma i lavori di manutenzione ventennale non ancora partiti. Il ...