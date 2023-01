Fumata bianca | Felice Giuffrè eletto membro laico Csm

(Di giovedì 19 gennaio 2023)a Montecitorio per l'elezione di undel CSM.ha superato il quorum dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea (pari a 364 voti) necessario per far scattare ...

a Montecitorio per l'elezione di un membro laico del CSM. Felice Giuffrè ha superato il quorum dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea (pari a 364 voti) necessario per far scattare ...Si è arrivati al secondo scrutinio per completare la lista dei 10 componenti laici da mandare al Consiglio superiore della magistratura. Dopo l'intoppo su Giuseppe Valentino , che ha ritirato la sua ...Felice Giuffré è stato eletto nel Consiglio superiore della magistratura. Fumata bianca a Montecitorio per l'elezione di un membro laico del CSM. Felice Giuffrè ha ...(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Fumata bianca a Montecitorio per l'elezione di un membro laico del CSM. Felice Giuffrè ha superato il quorum dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea (pari a 364 voti) ...