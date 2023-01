Fumata bianca al Csm Eletto il decimo “laico” | è l’avvocato Felice Giuffrè | indicato da FdI

(Di giovedì 19 gennaio 2023)per l’elezione delcomponentemancante del Csm. Il Parlamento in seduta comune hacon 420 sìda Fratelli d’Italia. L’elezione del giurista catanese consente all’organo di autogoverno della magistratura di entrare nel pieno delle funzioni. Il prossimo atto che ora il Csm sarà chiamato ad adempiere riguarda l’elezione del vicepresidente (il presidente è il Capo dello Stato). Costituito il plenum del Csm Il nuovo Consiglio ha di fronte a sé una sfida impegnativa: archiviare e far dimenticare la stagione dei veleni innescata dal cosiddetto “caso Palamara“, dal nome dell’ex-magistrato (ormai radiato dall’ordine giudiziario) che ha denunciato il mercimonio a base ...

