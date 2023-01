Borsa Italiana

Tramite la controllata Ferservizi, Fs ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea un bando didamilioni di euro per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei primi 20 'impianti ...Fs lancia unadamilioni per venti impianti fotovoltaici. Lo rende noto il gruppo. "Un bando dieuropeo, per venti nuovi impianti fotovoltaici, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Toscana, Lazio, ... Fs: gara da 130 milioni per 20 impianti fotovoltaici in tutta Italia Entra nel vivo il programma per la produzione di energia elettrica da fonte green annunciato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris ...'Considerata l'attuale situazione, dobbiamo rilanciare il ruolo dell'Italia in tutto il sistema energetico europeo'. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, alla presentazi ...