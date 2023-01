Frode fiscale | custodia cautelare per 9 persone e sequestri per oltre 136 milioni di euro

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 6 minutiSalerno – Nella mattinata di oggi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti di 9 soggetti, procedendo contestualmente al sequestra di beni e valori per un importo superiore ai 136di. In particolare, il G.I.P., su richiesta di questa Procura, ha disposto lain carcere nei confronti di R.C. (cl. 88), gli arresti domiciliari per altri 4 indagati, L.C. (cl. 62), B.C. (cl92), D.B.V. (cl. 81) F.D, (cl. 82) ed il divieto di dimora nelle province di Salerno e Avellino, nonchè nel comune di Roma per altre cinqueM.P. (cl.68), G.D.R. (cl.71), G.R. (cl.78) V.L. (cl.88).ai soggetti ...

Il Lametino

... rispettivamente, ai reati di associazione per delinquere di matrice 'ndraghetista, associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di, riciclaggio, impiego di ...... rispettivamente, ai reati di associazione per delinquere di matrice 'ndraghetista, associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di, riciclaggio, impiego di ... Operazione 'Krimata', scoperto sistema di frode fiscale e riciclaggio: 6 misure cautelari a Crotone Operazione “Krimata” condotta dalla Guardia di Finanza Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza ha dato esecuzione, a Crotone ...Le accuse sono di associazione a delinquere di matrice ‘ndraghetista e di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e reati contro il patrimonio. In tutto sono 56 gli indagati ...