Freddo e vento sull' Italia | possibili nevicate anche al Centro sud fino a fine mese

QuiComo

Il weekend, condizionato dal passaggio di questo vortice tempestoso, potrebbe essere ancora caratterizzato daal Sud e da precipitazioni, in risalita poi verso le regioni adriaticheAl sud: maltempo diffuso con neve a quote collinari e tanto. Sabato 21. Al nord: asciutto, ma con nuvole e più. Al centro: maltempo sulle adriatiche con neve a bassa quota. Al sud: ... Como, arriva il freddo artico: neve e nuova allerta meteo per vento forte Ciclone Thor fino alla fine del mese. Infatti, una vasta area depressionaria si è formata nel cuore del Mediterraneo e porterà condizioni invernali a più riprese su gran parte dell’Italia. Andrea Garb ...L’inverno si sta abbattendo sull’Italia in questi giorni e la bassa pressione durerà fino alla fine di gennaio. Il cosiddetto Ciclone Thor risalirà nelle prossime ore dal Centro Italia verso il Nord, ...