Frasi dolci per una figlia speciale | sincere ed emozionanti

Leggi su dilei

(Di giovedì 19 gennaio 2023) I legami indistruttibili, profondi e unici sono quelli che stingono tra genitori e figli. I rapporti non sono sempre facili, perché è proprio attraverso il confronto che si cresce, ma l’amore, quello, è ineguaglibile. Amare un figlio è facile, non solo perché è il sentimento di due persone che si traduce in vita, ma anche perché è un desiderio. Ed è anche vero che per ogni genitore il proprio figlio ha qualcosa di, difficilmente li sentirete affermare il contrario. Ma come poter esprimere tutto questo affetto a parole? In soccorso ecco leper unada utilizzare nelle occasioni oppure, semplicemente, per far capire quanto grande è l’amore che si prova una per l’altra. DiLei ha scelto lepiù famose ed, citazioni e ...