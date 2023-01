(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ecco come il giustizialista, abituato a decenni di barbarie lessicale, si rivela in tutta la sua ipocrisia

... 'il ritratto della Chiesa così fortemente voluta da Francesco: aperta, accessibile,, ... esibendo tutto unche più stereotipato non si può. Prima se la prende con la Chiesa, che ...E se fin dall'inizio Pasolini ha ben chiaro di voler abolire un elementodell'opera di ... fatto di codici ben precisi, in qualche modo ricavati dal riccomimico della tradizione ... Frasario essenziale per il forcaiolo tv che vuole apparire garantista Non so se ne sono capace, ma vorrei fornire un dizionario aggiornato delle locuzioni più usate dagli acrobati giustizialisti della tv per darsi una patina di garantismo. Una di queste è, molto adopera ...