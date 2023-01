Francini | ' Perdere non fa mai piacere e comunque uscire da una competizione non aiuta nella gestione del gruppo'

TUTTO mercato WEB

Il difensore del Napoli di Maradona Giovanni Francini ha parlato del momento del Napoli alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Francini alla Gazzetta sul Napoli: "L'uscita dalla coppa caricherà tutto il gruppo" Tre domande a Giovanni Francini, l'ex terzino del Napoli dove commenta l'uscire dalla Coppa può essere uno stimolo in più per campionato e Champions. «Perdere non fa mai piacere e comunque uscire da una competizione non aiuta nella gestione del gruppo». Giovanni Francini, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dopo l'eliminazione degli azzurri dalla Coppa Italia: "Perdere non fa mai piacere e comunque uscire da..."