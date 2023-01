Francia in piazza contro l' innalzamento dell' età pensionabile | Non ci fermeremo

Euronews Italiano

Il giovane, rintracciato ine respinto in Italia, è stato controllato dagli Agenti della ... Condotto negli Uffici diLibertà i poliziotti hanno intrapreso una lunga e meticolosa attività ...... nel centro storico genovese - vicino adelle Erbe. A partire dalle 9,30, invece, partirà l'... Un'invasione che arriva da ponente, dalladove ogni anno si registrano decessi per la ... Francia in piazza contro la riforma delle pensioni targata Macron Macron, si mette male: pensioni, Marsiglia in piazza Centinaia di persone sono scese in piazza a Marsiglia contro la riforma delle pensioni voluta dal Presidente Macron che mira ad innalzare… Leggi ...(ANSAmed) - PARIGI, 19 GEN - Anche i lavoratori del settore pubblico dell'elettricità EDF aderiscono al primo giorno di sciopero contro la riforma delle pensioni in Francia, che sta interessando in pa ...